Operaio indotto Ilva aggredito nel piazzale di sosta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un dipendente di una azienda multiservizi dell’appalto exdi Taranto è statoieri sera attorno alle 22 all’esterno della fabbrica mentre transitava su undi parcheggio. Un uomo a volto coperto nascosto tra le auto ingli è balzato addosso. Il lavoratore è stato picchiato ed ha subito ferite alle costole e al labbro. Non è ricoverato. Sul posto è intervenuta la Squadra volante della polizia. Sono in corso indagini anche per capire i motivi dell’aggressione. Tra le ipotesi non si esclude che il lavoratore possa aver scoperto un ladro d’auto provocandone la violenta ...

