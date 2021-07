Onorificenze di Stato alla Nazionale Italiana. Mancini Grande Ufficiale, Chiellini Ufficiale, azzurri Cavalieri (Di venerdì 16 luglio 2021) Sergio Mattarella ha conferito alla Nazionale Italiana di calcio i riconoscimenti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Arrivano le Onorificenze di Stato per i freschi Campioni d’Europa, come si legge in una nota del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito ‘motu proprio’ le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito Nazionale che hanno animato la vittoria ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Sergio Mattarella ha conferitodi calcio i riconoscimenti dell’Ordine al Merito della Repubblica. Arrivano lediper i freschi Campioni d’Europa, come si legge in una nota del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito ‘motu proprio’ ledell’Ordine al Merito della Repubblicaai giocatori e allo staff dellain segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spiritoche hanno animato la vittoria ...

