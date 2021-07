Omofobia | Renzi | ' non mi faccio dare lezioni di politica da Ferragnez'

Advertising

Adnkronos : #DdlZan, #Renzi: 'Pd ormai è il vero partito NoZan'. - Agenzia_Dire : #ddlZan, #Renzi: 'Caro #Pd, appena avete finito di inseguire i cantanti famosi vi aspettiamo in Senato'. - vago7858 : RT @Adnkronos: #DdlZan, #Renzi: 'Pd ormai è il vero partito NoZan'. - CarloSantaroni : RT @Adnkronos: #DdlZan, #Renzi: 'Pd ormai è il vero partito NoZan'. - ultimenews24 : Ddl Zan? 'Sulla legge contro l’omotransfobia ormai siamo al paradosso: si può votare la legge in un pomeriggio, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Renzi

Lo scrive Matteonella Enews. 'Ho fatto un appello in Parlamento - aggiunge - , lo farò fino all'ultimo giorno: la politica è dialogo, non ideologia. In Senato ci sono i legislatori, non gli ...Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, nella enews. outstream "Se si vuole una buona legge - prosegue - i voti ci sono. Ho fatto un appello in Parlamento, lo farò fino all`ultimo giorno: ...Fedez che diceva? O vai a testimoniare o passi il testimone". Così Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro 'Controcorrente' a Forte dei Marmi. "La diretta di Fedez andrebbe trasmessa a reti ...Renzi prevede che il Ddl Zan non passerà mai così com'è al Senato e scarica la colpa sul Pd che non ha voluto trovare una mediazione con Italia Viva e la destra. "Sulla legge contro l`omotransfobia ...