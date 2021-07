Omicidio Cerciello | le motivazioni della condanna di Elder e Hjorth

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Allarmante la personalità degli imputati nonostante la loro giovane età: la sconcertante perpretazione di gravi reati posti in essere in un’inquietante escalation di illegalità, l’adesione a modelli comportamentali devianti, l’esaltazione delle droghe e l’ostentazione di armi e denaro quali simboli di affermazione documentati dalle immagini rinvenute sui loro telefonini, evidenziano la indubbia capacitàcriminale di entrambi”. E’ quanto scrivono i giudiciprima Corte d’Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, nellesentenza con cui il 5 maggio scorso hannoto all’ergastolo i due ...

...con cui il 5 maggio scorso hanno condannato all'ergastolo i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth per l'del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega ......con cui il 5 maggio scorso hanno condannato all'ergastolo i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth per l'del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega. ...I due assassini, condannati lo scorso maggio per concorso in omicidio, lesioni ed estorsione ... vanno però i carabinieri Andrea Varriale e Mario Cerciello Rega: arrivano sul posto "disarmati ...Pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per i due americani per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Gli imputati hanno agito presumibilmente ...