Oltre 500 i ragazzi italiani bloccati all’estero per il Covid. La Farnesina: “Non viaggiate senza assicurazione” (Di venerdì 16 luglio 2021) Almeno cinquecento ragazzi italiani sono bloccati all’estero per il Covid. Le ultime segnalazioni arrivano dalla Grecia. Quindici sono diciottenni che sono in quarantena nell’isola greca di Ios, perché sei di loro sono risultati positivi. I giovani,che hanno fatto la vacanza in Grecia dopo la maturità, hanno deciso di mettersi in auto isolamento. Tuttavia, non sanno quando potranno far rientro a casa, hanno spiegato le famiglie, sostenendo che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli, né alcun supporto logistico. “Un bagno per 7 e un solo pasto al giorno”, è la denuncia al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Almeno cinquecentosonoper il. Le ultime segnalazioni arrivano dalla Grecia. Quindici sono diciottenni che sono in quarantena nell’isola greca di Ios, perché sei di loro sono risultati positivi. I giovani,che hanno fatto la vacanza in Grecia dopo la maturità, hanno deciso di mettersi in auto isolamento. Tuttavia, non sanno quando potranno far rientro a casa, hanno spiegato le famiglie, sostenendo che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli, né alcun supporto logistico. “Un bagno per 7 e un solo pasto al giorno”, è la denuncia al ...

