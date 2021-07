Olivier Giroud | il Milan abbraccia il suo nuovo centravanti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilil suoè nel capoluogo meneghino per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. L'...

Il Milan abbraccia il suo nuovo centravanti.è nel capoluogo meneghino per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. L'attaccante francese, 35 anni a settembre, ...Tuttavia, la società si è mossa pure sul fronte acquisti, portando a Milanello il portiere del Lille, Mike Maignan, e l'attaccante del Chelsea,, appena arrivato dal Chelsea. Quella che ...Olivier Giroud è praticamente un nuovo calciatore del Milan, manca solo il comunicato dell'ufficialità. Nel pomeriggio di oggi infatti l'attaccante, che stamani ha svolto le visite mediche di rito dur ...Ha utilizzato Twitter Olivier Giroud per ringraziare la sua ormai ex squadra, il Chelsea. Dopo le visite mediche firmerà il contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni. “A tutti i ...