Olimpiadi Tokyo 2021: Thomas Bach chiede al Primo Ministro giapponese l'ingresso di spettatori se la situazione Covid migliora (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Presidente del CIO, Thomas Bach, secondo quanto riportato da Kyodo News, ha chiesto al Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga la possibilità di far entrare gli spettatori alle competizioni delle Olimpiadi di Tokyo qualora la situazione del Covid-19 nel Paese migliori. La richiesta sarebbe stata fatta durante il meeting di due giorni fa; Bach si è sentito rispondere che il governo nipponico avrebbe esaminato tale possibilità se ci fosse stato un cambiamento significativo della

