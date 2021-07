Olimpiadi Tokyo 2021, Tennis: Sara Errani, scheda e palmares (Di sabato 17 luglio 2021) Nome: Sara Cognome: Errani Luogo e data di nascita: Bologna, 29 aprile 1987 Disciplina: Tennis palmares: Dieci tornei WTA in singolo(Palermo 2008, Portorose 2008, Acapulco 2012, Barcellona 2012, Budapest 2012, Palermo 2012, Acapulco 2013, Rio de Janeiro 2015, Dubai 2016, Indian Wells 2018), 27 titoli in doppio, 5 prove dello Slam nella specialità (Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014, Wimbledon 2014) Precedenti alle Olimpiadi: Pechino 2008, primo turno in singolare. Londra 2012, primo turno in singolare, primo turno in doppio misto (con Andreas Seppi), quarti di finale in doppio ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bologna, 29 aprile 1987 Disciplina:: Dieci tornei WTA in singolo(Palermo 2008, Portorose 2008, Acapulco 2012, Barcellona 2012, Budapest 2012, Palermo 2012, Acapulco 2013, Rio de Janeiro 2015, Dubai 2016, Indian Wells 2018), 27 titoli in doppio, 5 prove dello Slam nella specialità (Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014, Wimbledon 2014) Precedenti alle: Pechino 2008, primo turno in singolare. Londra 2012, primo turno in singolare, primo turno in doppio misto (con Andreas Seppi), quarti di finale in doppio ...

Advertising

ilpost : In che orari saranno le Olimpiadi - Eurosport_IT : Danilo Gallinari ha finalmente coronato il suo sogno a cinque cerchi ???????? Leggi le dichiarazioni:… - Agenzia_Ansa : Olimpiadi, in partenza per Tokyo gli azzurri in rappresentanza di otto discipline. In testa la portabandiera Jessic… - cervello_dalgae : RT @bravqs: ??guida pratica alle Olimpiadi di Tokyo 2021?? - EdomsAngel : RT @bravqs: ??guida pratica alle Olimpiadi di Tokyo 2021?? -