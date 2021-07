Olimpiadi | la variante italiana sui giochi

(Di sabato 17 luglio 2021) Smaltita la vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio e i fasti seguiti con folle acclamanti al passaggio del pullman che scorrazzava i campioni d’Europa per le vie di Roma (quanta politica di unità nazionale dietro il tricolore!), i riflettori si accendono suiolimpici di Tokyo. Il Covid ha messo a dura prova e poi in ginocchio ogni velleità nipponiche: lesi svolgeranno a porte chiuse. La gran parte dei giapponesi, contrari persino allo svolgimento delle gare, ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... ha assicurato che le misure anti - Covid alledi Tokyo stanno 'funzionando', ma la ... torna in lockdown, anche se solo per 5 giorni, per cercare di limitare i contagi dellaDelta. ...ARRIVANO LE, LA BOJ TAGLIA LE STIME A una settimana dallemeno gradite dal ... Pessimista anche Goldman Sachs: un report della Banca d'affari anticipa che, complice ladelta,...