Olimpiadi | Bach chiede accesso del pubblico a Tokyo se situazione covid-19 migliora

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach ha chiesto al primo ministro giapponese Yoshihide Suga di prendere in considerazione la possibilità di consentire al pubblico di partecipare agli eventi di Tokyo 2020 se c'è un miglioramento nella situazione covid-19 in Giappone. Lo riporta Kyodo News, citando un anonimo funzionario del governo. Bach avrebbe avanzato la richiesta durante un incontro con Suga qui mercoledì. Il primo ministro ha ribadito a Bach che gli organizzatori e il governo esamineranno la ...

