Olimpiadi 2026: Milano, rivisto il piano del villaggio olimpico (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre la testa degli appassionati è a Tokyo, a Milano si lavora veloci in vista dell'appuntamento olimpico del 2026, quando nella metropoli lombarda arriveranno i Giochi invernali. E ieri è stato presentato il piano rivisto del villaggio olimpico che nascerà sull'ex Scalo di Porta Romana. Alla Triennale erano presenti Beppe Sala, Attilio Fontana e Vincenzo Novari, Ceo della Fondazione Milano-Cortina, per illustrare il masterplan che porterà entro luglio 2025 di concludere i lavori, cioè a ridosso dell'evento olimpico.

