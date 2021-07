Oasis | al cinema il docufilm sul leggendario concerto di Knebworth

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 luglio 2021) «per me è stato la Woodstock degli anni 90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico». Così si è espresso Liam Gallagher a proposito delle due serate che si sono tenute il 10 e l'11 agosto 1996, quando oltre 250 mila fan da tutto il mondo confluirono aPark, nell'Hertfordshire, per assistere alshow degli. Diretto dal regista vincitore di Grammy Award, Jake Scott, il film è una celebrazionetografica di uno dei concerti live più iconici degli ultimi ...