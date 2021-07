"O si usa o si richiude tutto di nuovo". In Onda, Calenda categorico sull'obbligo del Green Pass | Video (Di venerdì 16 luglio 2021) "O si usa o decidiamo che si richiude di nuovo tutto": Carlo Calenda, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha detto la sua sull'obbligo del Green Pass per accedere a luoghi ed eventi pubblici. Una questione nata dopo la decisione presa da Emmanuel Macron in Francia. Qualche giorno fa il presidente ha fatto un discorso alla Nazione per annunciare la nuova misura. Una mossa che ha portato ad un aumento esponenziale delle prenotazioni dei vaccini in tutto il Paese. Secondo il leader di Azione, però, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) "O si usa o decidiamo che sidi": Carlo, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a Insu La7, ha detto la suadelper accedere a luoghi ed eventi pubblici. Una questione nata dopo la decisione presa da Emmanuel Macron in Francia. Qualche giorno fa il presidente ha fatto un discorso alla Nazione per annunciare la nuova misura. Una mossa che ha portato ad un aumento esponenziale delle prenotazioni dei vaccini inil Paese. Secondo il leader di Azione, però, ...

