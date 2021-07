Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Nel corso della mattinata sono stati diffusi i dati sulla bilancia commerciale per l’Italia e la zona euro e il dato finale sull’inflazione nella zona euro, confermata al +0,3% su mese e al +1,9% su base tendenziale. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%. Tra gli indici di Eurolandia composta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Nel corso della mattinata sono stati diffusi i dati sulla bilancia commerciale per l’Italia e la zona euro e il dato finale sull’inflazione nella zona euro, confermata al +0,3% su mese e al +1,9% su base tendenziale. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%. Tra gli indici di Eurolandia composta ...

