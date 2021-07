Nuovo murales a Roma, questa volta il protagonista è Chiesa (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo i murales dedicati a Mourinho e a Sarri, a Roma l’artista Harry Greb ne ha realizzato uno dedicato a Federico Chiesa, uno dei maggiori protagonisti della Nazionale campione ad Euro 2020. Nella foto, lo si può vedere nella sua tipica esultanza da gol, in scivolata sull’Europa, di preciso sul nostro Paese, mentre tiene con la mano destra il tricolore con su scritto “il calcio è il nostro gioco” e con la sinistra la Coppa con inciso Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Greb (@harrygrebdesign) Foto: Instrama Harry Greb L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo idedicati a Mourinho e a Sarri, al’artista Harry Greb ne ha realizzato uno dedicato a Federico, uno dei maggiori protagonisti della Nazionale campione ad Euro 2020. Nella foto, lo si può vedere nella sua tipica esultanza da gol, in scivolata sull’Europa, di preciso sul nostro Paese, mentre tiene con la mano destra il tricolore con su scritto “il calcio è il nostro gioco” e con la sinistra la Coppa con inciso Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Greb (@harrygrebdesign) Foto: Instrama Harry Greb L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

