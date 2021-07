Nuova illuminazione a contrada San Vitale, Mastella: “La vecchia giunta voleva destinare altrove i fondi Terna” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È di 82 pali a led la dotazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione nella contrada San Vitale inaugurato stasera alla presenza del sindaco, Clemente Mastella, e l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello con i colleghi Luigi Ambrosone, Raffaele Romano, Carmen Coppola, Alfredo Martignetti e il consigliere comunale Antonio Capuano. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Comitato di quartiere Pasquale Varricchio. Il nuovo impianto di illuminazione è stato sottoposto a riqualificazione utilizzando i fondi per il ristoro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È di 82 pali a led la dotazione del nuovo impianto di pubblicanellaSaninaugurato stasera alla presenza del sindaco, Clemente, e l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello con i colleghi Luigi Ambrosone, Raffaele Romano, Carmen Coppola, Alfredo Martignetti e il consigliere comunale Antonio Capuano. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Comitato di quartiere Pasquale Varricchio. Il nuovo impianto diè stato sottoposto a riqualificazione utilizzando iper il ristoro ...

anteprima24 : ** Nuova illuminazione a contrada San Vitale, Mastella: 'La vecchia giunta voleva destinare altrove i fondi Terna'… - lu_ci_azzurre : @PoliticaPerJedi Poi magari viene fuori “qualcuno” e dirà che il tetto non basta, ci vuole pure una nuova illuminaz… - NewsToscana : PISA – San Rossore a tutto led, sostenibilità ambientale e risparmio energetico con la nuova illuminazione… - giurlani : Pescia: ECCO LA NUOVA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA ROMA , PIAZZA GRAMSCI, VIALE FORTI E BUOZZI E VIA… - Blissenobiarel2 : @intuslegens Questa è nuova brava gente, quella a cui sono state tolte le minoranze da odiare secondo morale e che… -