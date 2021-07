Nuova 500 ottiene 5 stelle e massimo punteggio al Green NCAP (Di venerdì 16 luglio 2021) La Nuova Fiat 500 full electric raggiunge le 5 stelle – massimo punteggio – nella seconda serie dei test Green NCAP 2021. L’Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid si ferma a 3,5 stelle; la Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 a 3. In questa tornata di test, nella quale sono state valutate 3 city car, la Fiat 500 eccelle in tutti e tre i criteri di valutazione. L’assenza di emissioni inquinanti al tubo di scappamento, poi, le ha consentito di conseguire una valutazione di 10 su 10 per il ‘Clean Air Index’. massimo punteggio anche nell’efficienza energetica. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) LaFiat 500 full electric raggiunge le 5– nella seconda serie dei test2021. L’Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid si ferma a 3,5; la Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 a 3. In questa tornata di test, nella quale sono state valutate 3 city car, la Fiat 500 eccelle in tutti e tre i criteri di valutazione. L’assenza di emissioni inquinanti al tubo di scappamento, poi, le ha consentito di conseguire una valutazione di 10 su 10 per il ‘Clean Air Index’.anche nell’efficienza energetica. ...

