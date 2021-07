"Non si può fare il patriota col commercialista al seguito. Sapete dov'era durante la pandemia?": Facci a valanga contro Matteo Berrettini (Di venerdì 16 luglio 2021) Il tifo per i tennisti italiani ha un po' ammosciato anche l'appassionato sottoscritto: questo dopo aver appreso quanti risiedono a Montecarlo per pagare meno tasse. Vedere Matteo Berrettini omaggiato da Mattarella, in quanto italiano, mi è parso un nonsenso che mi fatto guardare al bicchiere mezzo vuoto: in fondo Berrettini ha perso la finale, e nessun alpinista - per dire - riceve grandi onori perché è arrivato non in cima, ma quasi. In generale la cosa, perlomeno, ti fa capire quanto certi giovani tennisti credano nei propri mezzi: Sinner e Musetti hanno solo 19 anni ma sono già monegaschi, mentre il più attempato Fognini risiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Il tifo per i tennisti italiani ha un po' ammosciato anche l'appassionato sottoscritto: questo dopo aver appreso quanti risiedono a Montecarlo per pagare meno tasse. Vedereomaggiato da Mattarella, in quanto italiano, mi è parso un nonsenso che mi fatto guardare al bicchiere mezzo vuoto: in fondoha perso la finale, e nessun alpinista - per dire - riceve grandi onori perché è arrivato non in cima, ma quasi. In generale la cosa, perlomeno, ti fa capire quanto certi giovani tennisti credano nei propri mezzi: Sinner e Musetti hanno solo 19 anni ma sono già monegaschi, mentre il più attempato Fognini risiede ...

Advertising

AngeloSantoro : Mio figlio ha 15 anni eppure ha scelto di vaccinarsi: “Non per me, corro pochi rischi. Ma più persone si vaccinano… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - lucatelese : Quindi un politico puó ricevere 700mila euro di prestito non dichiarato (famiglia Maestrelli) o 700Mila euro di com… - Loestestest : RT @Corvonero75: «Non ci si può sempre lamentare come persone che non hanno speranza». Santa Teresa di Lisieux - laura19194824 : @OfficialGattara @irreverent_the @ciottololiquido @matteozenatti Per febbre , per adulti, si usa per il fatto che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Una Vita anticipazioni dal 18 al 24 luglio: Marcia muore, Moncho peggiora A questo punto, l'artista non può fare altro che accettare le condizioni . Prima di partire per Parigi, però, ha intenzione di rivedere Camino, per dirle addio. Bellita , dopo aver scoperto la verità ...

Morte Libero, Vanessa Incontrada e altri vip distrutti e increduli: le reazioni 'Non può essere Picchio mio? non può essere. Non può essere?. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene ca....o!' . Simile reazione per Laura Chiatti , moglie di Bocci: 'Libero sei nato. Libero ...

Uefa, Boban replica a Wenger: Mondiale ogni 2 anni non si può fare askanews A questo punto, l'artistafare altro che accettare le condizioni . Prima di partire per Parigi, però, ha intenzione di rivedere Camino, per dirle addio. Bellita , dopo aver scoperto la verità ...essere Picchio mio?essere.essere?. ti voglio bene.essere. Ti voglio bene ca....o!' . Simile reazione per Laura Chiatti , moglie di Bocci: 'Libero sei nato. Libero ...