Nicolas Cage | rivela quale dei suoi film non vorrebbe mai vedere

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 luglio 2021) L'attore Premio Oscarhatotra itantinonmaisullo schermo. Come tantissimi altri attori, ancheha untra quelli in cui ha recitato durante la sua lunga e prolifica carriera che nonmaisullo schermo. E forse vi stupirà scoprire(o forse no). Se Daniel Radcliffe ha affermato di non amare rivedersi neidi Harry Potter perché non trovava buona ...