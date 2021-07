Netflix e PlayStation potrebbero collaborare per il servizio di gaming in streaming, per un dataminer – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 luglio 2021) Netflix e PlayStation potrebbero essere in procinto di collaborare per il servizio di gaming in streaming del colosso cinematografico, per un dataminer.. Un dataminer di nome Steve Moser ha scoperto degli interessanti dettagli che potrebbero far pensare ad una possibile collaborazione tra PlayStation e Netflix per il servizio di gaming in streaming del colosso del cinema. All’interno dell’app di Netflix, infatti, sarebbero ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021)essere in procinto diper ildiindel colosso cinematografico, per un.. Undi nome Steve Moser ha scoperto degli interessanti dettagli chefar pensare ad una possibile collaborazione traper ildiindel colosso del cinema. All’interno dell’app di, infatti, sarebbero ...

