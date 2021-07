Netflix, dramma per l’attore di una celebre serie: “Sono finito in terapia” (Di venerdì 16 luglio 2021) Una rivelazione inaspettata quello di uno dei personaggi più amati di una serie Netflix molto popolare: fan preoccupati dalle sue parole Jaime Lorente, l’amato Nano di Élite e Denver de La Casa di Carta è pronto per l’uscita della nuova stagione della serie TV di Netflix. Tuttavia, il giovane attore spagnolo è stato particolarmente colpito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Una rivelazione inaspettata quello di uno dei personaggi più amati di unamolto popolare: fan preoccupati dalle sue parole Jaime Lorente, l’amato Nano di Élite e Denver de La Casa di Carta è pronto per l’uscita della nuova stagione dellaTV di. Tuttavia, il giovane attore spagnolo è stato particolarmente colpito L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

seone_c : @NinaRicci_us È probabile sia lo stesso, non ricordo se era su Netflix o YT, si svolgeva tutto negli US dove una pe… - Ste_FVCRN : @ApacheRossonero cosa ne pensi della serie su netflix? io per caso l'ho scoperta e ho visto i primi 6 episodi, ma m… -