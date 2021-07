Neonato smette di respirare | il carabiniere gli salva la vita

Advertising

marvinbullegas : RT @SardiniaPost: ?? Un neonato ha smesso di respirare per strada a Gavoi, i genitori disperati hanno chiesto aiuto ed è intervenuto un car… - SardiniaPost : ?? Un neonato ha smesso di respirare per strada a Gavoi, i genitori disperati hanno chiesto aiuto ed è intervenuto… - Gio_amuminMilan : @kalibiro Le gioie della spiaggia... Noi abbiamo la colonna sonora dell’estate che non è un tormentone alla radio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato smette

Ildi respirare , ma il carabiniere gli salva la vita . Non appena i genitori hanno visto che il figlio di sei mesi ha smesso di respirare, presi dal panico , sono scesi in strada a ...Gavoi. Lunghi terribili attimi sono stati quelli vissuti da una coppia di Gavoi. Il loro figlio di sei mesi, per cause ancora da stabilire, ad un certo punto ha smesso di respirare. Una situazione ...Il neonato smette di respirare, ma il carabiniere gli salva la vita. Non appena i genitori hanno visto che il figlio di sei mesi ha smesso di respirare, presi dal panico, sono scesi in strada a ...Un bimbo di sei mesi non riesce più a respirare, ma viene salvato da un carabiniere con un messaggio cardiaco. Una bella storia quella che arriva da Gavoi, in provincia di Nuoro.