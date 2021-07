Nel Lazio 443 nuovi casi 297 a Roma e 2 morti Stabili ricoveri e terapie intensive D' Amato | ' Dati peggioreranno'

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - CarloCalenda : Dopo 'i 2 termovalorizzatori ACEA nel Lazio' (uno è a Terni) @gualtierieurope si sbaglia, di nuovo, su un tema da p… - Agenzia_Ansa : Sono Sicilia, Sardegna e Veneto le tre Regioni con l'incidenza più alta nel periodo di riferimento relativo alla se… - napolista : Crescono i contagi a Monteverde legati a Italia-Belgio Sono 91 i casi registrati legati ad un pub dove i tifosi ave… - infoitinterno : Boom di contagi nel Lazio, l’identikit di chi si ammala: giovani e non vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

il di oggi 16 luglio 2021. Su quasi 9mila tamponi(+21) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443 nuovi casi positivi (+90), 2 decessi (+1), i ricoverati sono 105 ( = ), le terapie intensive sono 25 ( = ...casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto percentuale arrivando al 5% mentre l'incidenza dei casi è a 29,2. Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna ...La notizia lanciata con un comunicato stampa congiunto. Il leader di Tesoro Calabria terrà una conferenza stampa con la candidata alla giunta regionale per la coalizione PD-M5S ...ROCCA DI PAPA - La squadra roccheggiana affiliata alla SS Lazio: bellissima esperienza ilmamilio.it Successo nel corso di questa settimana per il Summer Camp Lazio 2021 organizzato dalla squadra dei C ...