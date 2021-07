Naufragi, Micaela Ramazzotti: “Amo i personaggi bizzarri, stravaganti e fantasiosi” (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incontro con il regista Stefano Chiantini e la protagonista del film in streaming dal 9 luglio: Micaela Ramazzotti interpreta una donna spezzata, Maria, una mamma un po' bambina e alle prese con l'elaborazione di un lutto. Storia di femminilità spezzate e di strappi, perdite, lutti. Con Naufragi Stefano Chiantini torna al cinema che gli è più affine, quello dell'essenzialità, delle emozioni, delle atmosfere e cuce l'intero film addosso a Micaela Ramazzotti: "Inizialmente la mia era solo un'ambizione, una velleità e non sapevo se avrebbe accettato", dice durante la presentazione alla stampa. "Ho scritto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incontro con il regista Stefano Chiantini e la protagonista del film in streaming dal 9 luglio:interpreta una donna spezzata, Maria, una mamma un po' bambina e alle prese con l'elaborazione di un lutto. Storia di femminilità spezzate e di strappi, perdite, lutti. ConStefano Chiantini torna al cinema che gli è più affine, quello dell'essenzialità, delle emozioni, delle atmosfere e cuce l'intero film addosso a: "Inizialmente la mia era solo un'ambizione, una velleità e non sapevo se avrebbe accettato", dice durante la presentazione alla stampa. "Ho scritto ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Naufragi, Micaela Ramazzotti: “Amo i personaggi bizzarri, stravaganti e fantasiosi”… - MagTua : #MicaelaRamazzotti racconta il nuovo film #Naufragi: “Amo i personaggi che hanno delle debolezze” - blusewillis1 : RT @PDUmorista: In uscita Naufragi il nuovo film con Micaela Ramazzotti dove interpreta per l'ennesima volta una donna fragile con forti di… - PDUmorista : In uscita Naufragi il nuovo film con Micaela Ramazzotti dove interpreta per l'ennesima volta una donna fragile con… - Paio83 : RT @lostincinema_it: Il resoconto del nostro incontro con #StefanoChiantini e #MicaelaRamazzotti, regista e protagonista di #Naufragi, disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragi Micaela NAUFRAGHI - Online la colonna sonora di Piernicola di Muro ...film racconta la storia di Maria (interpretata da Micaela Ramazzotti), una donna molto fragile che lotta per rimanere a galla. E' un dramma famigliare che affronta anche tematiche sociali. " Naufragi ...

Venerdi 16 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, Naufragi (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) Naufragi Micaela Ramazzotti in un film sulla voglia di ricominciare scritto e diretto da Stefano Chiantini. L'improvvisa morte del marito costringe una donna ...

Micaela Ramazzotti, io donna bambina in 'Naufragi' Agenzia ANSA Naufragi, Micaela Ramazzotti: “Amo i personaggi bizzarri, stravaganti e fantasiosi” L'incontro con il regista Stefano Chiantini e la protagonista del film in streaming dal 9 luglio: Micaela Ramazzotti interpreta una donna spezzata, Maria, una mamma un po' bambina e alle prese con l'e ...

Micaela Ramazzotti: «Naufragi e la mia passione per le debolezze umane» In conferenza stampa, Micaela Ramazzotti racconta Maria, il suo personaggio nel quarto film di Stefano Chiantini, Naufragi. In streaming su CHILI.

...film racconta la storia di Maria (interpretata daRamazzotti), una donna molto fragile che lotta per rimanere a galla. E' un dramma famigliare che affronta anche tematiche sociali. "...(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)Ramazzotti in un film sulla voglia di ricominciare scritto e diretto da Stefano Chiantini. L'improvvisa morte del marito costringe una donna ...L'incontro con il regista Stefano Chiantini e la protagonista del film in streaming dal 9 luglio: Micaela Ramazzotti interpreta una donna spezzata, Maria, una mamma un po' bambina e alle prese con l'e ...In conferenza stampa, Micaela Ramazzotti racconta Maria, il suo personaggio nel quarto film di Stefano Chiantini, Naufragi. In streaming su CHILI.