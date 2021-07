Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in crisi? “Qualcosa stanno tramando” ecco che succede FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 luglio 2021) In queste ore sul web sisusseguendo delle notizie inerenti una presuntatra. A far sorgere questo dubbiostati alcuni utenti del web, i quali hanno notato un comportamento piuttosto strano da parte dei due. Nel dettaglio, sembrerebbe che la coppia non si mostri sui social insieme L'articolo proviene da KontroKultura.