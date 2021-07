Napoli? No, Milano, ecco come ti fregano il Rolex: boom di aggressioni, ecco la tecnica (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre i milanesi si preparano a partire per le vacanze, i ladri di orologi non sembrano affatto intenzionati a prendersi le ferie. Si danno da fare sia di giorno che di notte, solitamente in pieno centro e ciascuno con la propria tecnica. Soltanto nell'ultima settimana, sono stati cinque i furti di orologi di lusso messi a segno a Milano. Il più recente, martedì scorso, quando un 73enne è stato derubato del suo Patek Philippe modello Aquanaut del valore di 70mila euro. L'episodio è avvenuto alle 11 della mattina in via Madre Cabrini - zona Porta Romana -, dove una ragazza intorno ai 25 anni ha avvicinato il 73enne con la scusa di chiedergli informazioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre i milanesi si preparano a partire per le vacanze, i ladri di orologi non sembrano affatto intenzionati a prendersi le ferie. Si danno da fare sia di giorno che di notte, solitamente in pieno centro e ciascuno con la propria. Soltanto nell'ultima settimana, sono stati cinque i furti di orologi di lusso messi a segno a. Il più recente, martedì scorso, quando un 73enne è stato derubato del suo Patek Philippe modello Aquanaut del valore di 70mila euro. L'episodio è avvenuto alle 11 della mattina in via Madre Cabrini - zona Porta Romana -, dove una ragazza intorno ai 25 anni ha avvicinato il 73enne con la scusa di chiedergli informazioni. ...

