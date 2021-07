Napoli | la conferenza stampa di Spalletti LIVE

(Di venerdì 16 luglio 2021) DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la primain ritiro per il neo allenatore del, Luciano. Il tecnico risponderà alle domande dei ...

DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la primastampa in ritiro per il neo allenatore del, Luciano Spalletti . Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti dopo i primi giorni di ritiro.Due però non sono più del. Mi riferisco innanzitutto a Gennaro Gattuso . Lui era l'allenatore anche se De Laurentiis lo ha assolto dicendo, instampa, che non ha nulla da ...Le impressioni dei primi giorni di ritiro a Dimaro, gli obiettivi, le aspettative, i colpi di mercato e il caso Insigne. Questi e altri gli argomenti dell'incontro di Luciano Spalletti coi ...Secondo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli: Spalletti col drone monitora gli allenamenti. Colloquio alla fine con Demme ...