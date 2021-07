Napoli, gli eventi del weekend dal 16 al 18 luglio: Peppe Iodice a Bagnoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Napoli, eventi luglio in tutta la città tra musica e arte: da Verdi al Plebiscito alla mostra su Troisi a Castel dell’Ovo Foto via FacebookCon l’allentamento delle restrizioni (pur con il timore del ritorno alle zone gialle), Napoli si prepara a vivere un altro week end all’insegna degli eventi culturali. Cinema, musica, sono tanti gli appuntamenti che si terranno da stasera fino a domenica 18 luglio. Presso la Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, proseguono gli appuntamenti con l’Estate a Corte, cominciato il 13 luglio l’evento andrà ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 16 luglio 2021)in tutta la città tra musica e arte: da Verdi al Plebiscito alla mostra su Troisi a Castel dell’Ovo Foto via FacebookCon l’allentamento delle restrizioni (pur con il timore del ritorno alle zone gialle),si prepara a vivere un altro week end all’insegna degliculturali. Cinema, musica, sono tanti gli appuntamenti che si terranno da stasera fino a domenica 18. Presso la Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, proseguono gli appuntamenti con l’Estate a Corte, cominciato il 13l’evento andrà ...

