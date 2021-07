Napoli | donna uccisa in parcheggio a Somma Vesuviana | arrestato il marito

(Di venerdì 16 luglio 2021) E' statoper omicidio e tentato omicidio Francesco Nunziata, 70enne che questa mattina ha ucciso la moglie, Vincenza Tuorto, 63 anni, accoltellandola nel supermercato di) che i due coniugi gestivano. L'uomo, che in un primo momento è fuggito dal luogo dell'omicidio, si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Ottaviano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe ucciso la moglie per motivi di gelosia: sospettava infatti che laintrattenesse una relazione con un 43enne, uno dei fornitori del supermercato, primo obiettivo della sua aggressione. Il 43enne è stato ...

E' stato arrestato per omicidio e tentato omicidio Francesco Nunziata, 70enne che questa mattina ha ucciso la moglie, Vincenza Tuorto, 63 anni, accoltellandola ...