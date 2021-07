Napoli, arriva il rinnovo per Iaccarino. Blindato il gioiello della cantera azzurra (Di venerdì 16 luglio 2021) Napoli, per Iaccarino arriva il primo contratto da professionista Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha messo sotto contratto uno dei giovani più interessanti del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021), peril primo contratto da professionista Come riportato da Tuttomercatoweb, ilha messo sotto contratto uno dei giovani più interessanti del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA BLINDATO IL GIOIELLO AZZURRO, ARRIVA LA FIRMA SUL NUOVO CONTRATTO. ORMAI E' FATTA >>>>>… - aldelbono : RT @codice_edizioni: ?? BIG NEWS! @carmenmmachado arriva in Italia! Settimana prossima sarà presente in ben 4 date a Roma, Bologna e Napoli.… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Sudtirol, dal Napoli arriva in prestito Candellone - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, E' UFFICIALE ARRIVA L'ANNUNCIO A SORPRESA DEL PRESIDENTE, IN DIRETTE SUCCEDE DI TUTTO. ECCO DI COSA SI TRAT… - codice_edizioni : ?? BIG NEWS! @carmenmmachado arriva in Italia! Settimana prossima sarà presente in ben 4 date a Roma, Bologna e Napo… -