Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Naked Singularity: John Boyega lotta per la giustizia nel trailer - glooit : Naked Singularity: John Boyega e Olivia Cooke nel trailer del film di Chase Palmer leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Naked Singularity

Sky Tg24

Prossimamente lo ritroveremo in, al fianco di John Boyega , poi nel film sulla guerra del Vietnam The Things they Carried (di Rupert Sanders ) e in Emperor , il film in costume nel ...Spread the love Screen Media has nabbed all North American rights to "," a heist thriller with John Boyega and Olivia Cooke. The film marks the feature directing debut of Chase Palmer, best known for co - writing the screenplay for "It," the 2017 horror ...