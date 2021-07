Musica: Daniel Oren su podio orchestra Massimo Palermo per 'Il trovatore' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Daniel Oren, sul podio dell'orchestra del Teatro Massimo di Palermo, dirige 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi, in forma di concerto, domenica 18 e martedì 20 luglio alle 21.15 al Teatro di Verdura. Grandissimi interpreti nei ruoli principali: Angela Meade, Carlo Ventre, Violeta Urmana e Artur Rucinski. Secondo titolo operistico della stagione estiva del Teatro Massimo va in scena al Teatro di Verdura, “Il trovatore”, dramma in quattro parti di Giuseppe Verdi su un libretto che Salvatore Cammarano trasse dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) -, suldell'del Teatrodi, dirige 'Il' di Giuseppe Verdi, in forma di concerto, domenica 18 e martedì 20 luglio alle 21.15 al Teatro di Verdura. Grandissimi interpreti nei ruoli principali: Angela Meade, Carlo Ventre, Violeta Urmana e Artur Rucinski. Secondo titolo operistico della stagione estiva del Teatrova in scena al Teatro di Verdura, “Il”, dramma in quattro parti di Giuseppe Verdi su un libretto che Salvatore Cammarano trasse dalla ...

