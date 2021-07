MotoGP | Morbidelli racconta se stesso | ' La mia vita a due ruote'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Una miniserie in tre puntate firmata Dainese con protagonista Franco, pilota della Yamaha Petronas in. Il suo lato umano, la sua carriera sportiva, le tute che hanno fatto la storia ...

Advertising

Luigi13659661 : RT @SkySportMotoGP: Il pilota è convalescente dopo l'operazione al ginocchio #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Il pilota è convalescente dopo l'operazione al ginocchio #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Il pilota è convalescente dopo l'operazione al ginocchio #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - andreastoolbox : MotoGP, Morbidelli salta anche le gare in Austria | Sky Sport - sportface2016 : #MotoGP, Franco #Morbidelli salta anche il doppio appuntamento in Austria -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Morbidelli

Una miniserie in tre puntate firmata Dainese con protagonista Franco, pilota della Yamaha Petronas in. Il suo lato umano, la sua carriera sportiva, le tute che hanno fatto la storia del marchio. La prima puntata online dal 20 luglioCrutchlow al suo posto?, che era stato operato dal professor Maurilio Marcacci a Bologna lo scorso 25 giugno per una lesione al menisco e al legamento crociato anteriore del ginocchio ...MotoGP, Franco Morbidelli salta anche il doppio appuntamento in Austria. Team Petronas: "Non vediamo l'ora di riaverti in sella".RCS MediaGroup S.p.A.