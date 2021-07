MotoGP, Jorge Lorenzo: “Questo sarà l’ultimo anno di Rossi nel Mondiale” (Di venerdì 16 luglio 2021) Jorge Lorenzo torna a parlare degli argomenti più scottanti legati al Mondiale MotoGP e si concentra principalmente su Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il cinque volte campione del mondo crede che Questo sarà l’ultimo anno del Dottore in MotoGP, ma non esclude un possibile colpo di scena. “Se dovessi scommettere direi che Questo è l’ultimo anno di Rossi in MotoGP, ma magari ci fa una sorpresa. Il team Ducati VR46 è una buona cosa per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)torna a parlare degli argomenti più scottanti legati ale si concentra principalmente su Valentinoe Maverick Vinales. Il cinque volte campione del mondo crede chedel Dottore in, ma non esclude un possibile colpo di scena. “Se dovessi scommettere direi chediin, ma magari ci fa una sorpresa. Il team Ducati VR46 è una buona cosa per il ...

