MotoGP, Franco Morbidelli salta anche le due gare in Austria (Di venerdì 16 luglio 2021) Franco Morbidelli non sarà in gara nel doppio appuntamento in Austria della MotoGP. Il pilota romano sta infatti recuperando dopo l’operazione al ginocchio e avrà bisogno ancora di qualche settimana per riprendere appieno. A riferirlo è il Team Petronas, squadra di Morbidelli, che sui social, augura al giovane “una pronta guarigione e non vediamo l’ora di riaverti in sella!“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)non sarà in gara nel doppio appuntamento indella. Il pilota romano sta infatti recuperando dopo l’operazione al ginocchio e avrà bisogno ancora di qualche settimana per riprendere appieno. A riferirlo è il Team Petronas, squadra di, che sui social, augura al giovane “una pronta guarigione e non vediamo l’ora di riaverti in sella!“. SportFace.

