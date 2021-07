Moto3, Acosta: 'I'd like to be 90% Marquez, 10% Stoner or Schwantz' (Di venerdì 16 luglio 2021) In motorcycling, when mere mortals move to a new category, they usually need time to adapt to the bike, the competition, and the class itself. But this isn't the case for Pedro Acosta who, at just ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) In motorcycling, when mere mortals move to a new category, they usually need time to adapt to the bike, the competition, and the class itself. But this isn't the case for Pedrowho, at just ...

Advertising

gponedotcom : Acosta: 'L'obiettivo è quello di divertirmi ogni volta che vado in pista': 'Ho iniziato a prendermi cura di me stes… - AggioValentino : RT @F1inGenerale_: #Moto3 | Analisi dei rookie: incanto Pedro Acosta, ma non solo #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #Moto3 | Analisi dei rookie: incanto Pedro Acosta, ma non solo #F1inGenerale - dianatamantini : MOTO3 - Come stanno andando gli esordienti in Moto3? Pedro Acosta mattatore, Lorenzo Fellon ancora senza punti. Ecc… - corsedimoto : MOTO3 - Come stanno andando gli esordienti in #Moto3? Pedro #Acosta mattatore, Lorenzo #Fellon ancora senza punti.… -