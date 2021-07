Morto Peter de Vries: il giornalista olandese che indagava sullo spaccio (Di venerdì 16 luglio 2021) Peter de Vries, il reporter investigativo olandese noto per i suoi servizi sulla droga, non ce l’ha fatta, ed è stato dichiarato clinicamente Morto. de Vries era rimasto vittima di un agguato lo scorso sei luglio, e da allora si trovava ricoverato al VU Medical Center di Amsterdam, dopo essere stato raggiunto da cinque colpi su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 luglio 2021)de, il reporter investigativonoto per i suoi servizi sulla droga, non ce l’ha fatta, ed è stato dichiarato clinicamente. deera rimasto vittima di un agguato lo scorso sei luglio, e da allora si trovava ricoverato al VU Medical Center di Amsterdam, dopo essere stato raggiunto da cinque colpi su Quotidianpost.

