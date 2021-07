Morto Libero De Rienzo | Vanessa Incontrada ricorda l' amico con grande dolore | ' Senza parole | senza fiato'

Advertising

È morto Libero De Rienzo. Notizia orribile

De Rienzo: il malore improvviso È di circa un'ora fa la notizia della morte diDe Rienzo , attore di origini napoletane noto anche per la sua interpretazione in Smetto quando ...De Rienzo legge una lettera di Michele,suicida a 30 anni. - E', stroncato da un infarto, a soli 44 anni l'attoreDe Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la ...Libero de Rienzo è morto a 44 anni per un arresto cardiaco. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, dopo l'allarme lanciato da un amico per le mancate risposte al telefono. De ...L'attore quarantaquattrenne è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana. La causa del decesso è stata attribuita a un infarto ...