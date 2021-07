Morto Libero De Rienzo: le cause della morte dell’attore (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella serata di giovedì 15 luglio 2021 è Morto l’attore Libero De Rienzo: ma quali sono le cause della morte? Secondo le prime informazioni trapelate l’interprete sarebbe stato stroncato da un infarto. L’attore 44enne, infatti, è stato trovato senza vita nel suo appartamento romano. A dare l’allarme è stato un amico di De Rienzo, che non aveva sue notizie da un paio di giorni. De Rienzo lascia la moglie, la scenografa Marcella Mosca, e due bambini di 2 e 6 anni. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella serata di giovedì 15 luglio 2021 èl’attoreDe: ma quali sono le? Secondo le prime informazioni trapelate l’interprete sarebbe stato stroncato da un infarto. L’attore 44enne, infatti, è stato trovato senza vita nel suo appartamento romano. A dare l’allarme è stato un amico di De, che non aveva sue notizie da un paio di giorni. Delascia la moglie, la scenografa Marcella Mosca, e due bambini di 2 e 6 anni. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, ...

