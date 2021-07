Morto Libero De Rienzo, “ipotesi assunzione di droga”: la Procura apre un’inchiesta per “morte in conseguenza di altro reato” e dispone l’autopsia (Di venerdì 16 luglio 2021) La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’attore Libero De Rienzo, 44 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo. Il procedimento è coordinato dal sostituto Procuratore Francesco Minisci. Il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà effettuata al Policlinico Gemelli. Secondo il Corriere.it i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’ipotesi, tutta da verificare, è che il decesso possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi Roma ha apertosulladell’attoreDe, 44 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo. Il procedimento è coordinato dal sostitutotore Francesco Minisci. Il magistrato ha dispostoche sarà effettuata al Policlinico Gemelli. Secondo il Corriere.it i magistrati indagano per ildicomedi. L’, tutta da verificare, è che il decesso possa ...

Advertising

repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : C’è un perché si fuma e c’è un perché non si fuma. Un famoso momento del film 'Santa Maradona', da riguardare per r… - elenabiancagius : @IlariaBifarini Domanda: è morto l'attore Libero di Rienzo, 44 anni... chi sa se è stato vaccinato??? - mariarosaconca1 : RT @JolietJackBlues: E' morto Libero De Rienzo: stroncato da un infarto -