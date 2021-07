Morto Libero De Rienzo | Edoardo Leo | “Quante risate insieme | riposa in pace Picchio” Anna Foglietta | “Avevi qualcosa di geniale”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morteDe, l’attore napoletano stroncato da un infarto a 44 anni, anche quelli di molti colleghi e amici. “Non ci sono parole, solo dolore, notizia terribile. RIP”, ha scritto Maurizio Mattioli.lo ricorda così: “di, eri davvero. Sono senza parole #de”. Non poteva mancare poi il ricordo diLeo, che su Instagram ha pubblicato due scatti con...

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - giannettimarco : RT @LaNotiziaTweet: Lutto nel mondo del cinema. È morto l’attore e regista #LiberoDeRienzo. Aveva 44 anni. Interpretò Siani in Fortapàsc ht… - LombardNotizie : E’ morto a Roma l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Libero

a soli 44 anni l'attore napoletanoDe Rienzo, stroncato da un infarto. È stato trovato senza vita da un amico, nella sua casa romana. Se è con Fortapàsc (2009) di Marco Risi che ...Non erano mai ruoli casuali quelli cheDe Rienzo , attore napoletanoa 44 anni , ha scelto in più di vent'anni di carriera. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 /mese per 3 mesi ...'Ndrangheta. Operazione Geolja, colpita la cosca Piromalli di Gioia Tauro: 21 indagati e 12 misure cautelari NOMI ...Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore Libero de Rienzo, premiato con il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, è venuto a mancare ...