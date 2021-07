Morto Libero De Rienzo | David di Donatello per “Santa Maradona”

(Di sabato 17 luglio 2021) Lutto nel mondo del cinema. E'a 44 anniDe, ritrovato senza vita giovedì alle 20 in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. Sul corpo di Denon ci sarebbero segni di violenza. A rinvenire il corpo senza vita dell'attore un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono in corso. Non è mancato il cordoglio del Napoli che, su Twitter, ha destinato il suo pensiero a: "La SSC ...

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - camila_healing : RT @RITADILULLO1: È morto Libero De Rienzo. Il Giancarlo Siani di Fort Apasc. Aveva 44 anni. Un altro bel pezzo di Napoli che cade. - Albe_1964 : RT @wireditalia: I nostri attori sono tutti uguali, rappresentano la stessa tipologia umana. Tranne lui, il punk pigro con la sigaretta in… -

De Rienzo èa 44 anni/ Gli omaggi in tv, il saluto di Edoardo Leo Com'èAlex Baroni? L'incidente in moto e il proscioglimento dell'automobilista Dopo la sua morte, Alex Baroni ...De Rienzo èa 44 anni/ Gli omaggi in tv, il saluto di Edoardo Leo Ciò che è emerso ha davvero dell'incredibile e lascia quantomeno perplessi; infatti, i prodotti alimentari impiegati ...Il piccolo mondo del cinema è stato investito da una notizia triste e imprevedibile. Libero De Rienzo è stato trovato senza vita a causa di un infarto che lo ha portato via a 44 anni. E di quel piccol ...Vinse il David di Donatello per il film "Santa Maradona" e in "Fortapas" interpretò il ruolo di Giancarlo Siani, il giornalista de 'Il Mattino' ucciso nel 1985 dalla camorra ...