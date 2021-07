Morto a 44 anni Libero De Rienzo, l’attore che interpretò il giornalista Siani (Di venerdì 16 luglio 2021) Aveva interpretato il giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani nel film del 2009 «Fortapàsc». Nel 2014 aveva recitato nel film di successo «Smetto quando voglio» Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) Aveva interpretato ilucciso dalla camorra Giancarlonel film del 2009 «Fortapàsc». Nel 2014 aveva recitato nel film di successo «Smetto quando voglio»

