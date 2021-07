Morte Libero De Rienzo: chi era la moglie dell’attore scomparso. (Di venerdì 16 luglio 2021) Dolore e fiumi di lacrime per la dipartita di Libero De Rienzo, l’attore napoletano morto a 44 anni. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio. Ecco le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini. La notizia della Morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai piccoli figli, alla ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Dolore e fiumi di lacrime per la dipartita diDe, l’attore napoletano morto a 44 anni. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio. Ecco le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini. La notizia dellaimprovvisa diDeè terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai piccoli figli, alla ...

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - manganarorober1 : @GiorgiaMeloni Purtroppo la morte non tiene conto dell'età di nessuno...Libero RIP Ci lascia un grande attore italiano ?? - EnrichettaNegri : RT @Tg3web: Sconcerto nel mondo del cinema italiano per la morte improvvisa, a 44 anni, dell'attore Libero De Rienzo. Vincitore del David d… -