Mondiale 2030, possibile candidatura congiunta di Italia e Arabia Saudita (Di venerdì 16 luglio 2021) Stando a quanto riportato da The Athletic, l’Arabia Saudita starebbe pensando di proporre una candidatura congiunta con l’Italia. Questo sarebbe possibile grazie anche al bel rapporto diplomatico, commerciale e sportivo che lega le due nazioni. A differenza dei Mondiali fin qui svolti, a partire dall’edizione del 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti, parteciperanno al torneo 48 squadre anziché le classiche 32. Da parte degli investitori sauditi, ci sarebbe anche la volontà di finanziare i lavori per il rinnovo degli stadi Italiani nel caso in cui la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Stando a quanto riportato da The Athletic, l’starebbe pensando di proporre unacon l’. Questo sarebbegrazie anche al bel rapporto diplomatico, commerciale e sportivo che lega le due nazioni. A differenza dei Mondiali fin qui svolti, a partire dall’edizione del 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti, parteciperanno al torneo 48 squadre anziché le classiche 32. Da parte degli investitori sauditi, ci sarebbe anche la volontà di finanziare i lavori per il rinnovo degli stadini nel caso in cui la ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Scoop di The Athletic. Italia e Arabia Saudita candidate insieme per Mondiale 2030? - zazoomblog : Mondiale 2030 Italia e Arabia Saudita pronte ad organizzarlo insieme? - #Mondiale #Italia #Arabia #Saudita - FinancialSs : #Italia, il #Mondiale 2030 dopo l'#Europeo: candidatura con l'#ArabiaSaudita? Le due nazioni potrebbe organizzare c… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: Mondiale 2030, l’#ArabiaSaudita si candida in collaborazione con l’#Italia? ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad https… - sportmediaset : Italia, il Mondiale 2030 dopo l'Europeo: candidatura con l'Arabia Saudita? #SportMediaset -