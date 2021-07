Mondiale 2030, Italia e Arabia Saudita pronte ad organizzarlo insieme? (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Mondiale 2030 potrebbe giocarsi (in parte) in Italia: ecco le ultime indiscrezioni intorno alla kermesse L’Italia si gode il titolo di campione d’Europa: gli azzurri hanno dominato l’edizione 2020 con la vittoria in finale contro l’Inghilterra e sperano di poter ospitare Euro 2028 o i Mondiali del 2030. The Athletic riporta l’indiscrezione di una possibile candidatura congiunta di Italia e Arabia Saudita per il Mondiale 2030: sfida dunque all’altra opzione già avanzata lo scorso 4 giugno, ovvero quella di Spagna e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilpotrebbe giocarsi (in parte) in: ecco le ultime indiscrezioni intorno alla kermesse L’si gode il titolo di campione d’Europa: gli azzurri hanno dominato l’edizione 2020 con la vittoria in finale contro l’Inghilterra e sperano di poter ospitare Euro 2028 o i Mondiali del. The Athletic riporta l’indiscrezione di una possibile candidatura congiunta diper il: sfida dunque all’altra opzione già avanzata lo scorso 4 giugno, ovvero quella di Spagna e ...

