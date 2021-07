Mondiale 2030: Italia candidata insieme all’Arabia Saudita? (Di venerdì 16 luglio 2021) La notizia che fa scalpore arriva da The Athletic: l’Arabia Saudita starebbe valutando la candidatura per il Mondiale 2030 insieme all’Italia. Già ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, aveva detto di una possibile candidatura dell’Italia all’Europeo 2028 o, proprio, al Mondiale 2030. Quest’ultima indiscrezione, quindi, sembrerebbe confermare le parole del presidente Gravina. Inoltre, già prima della finale dell’Europeo di domenica scorsa, il presidente della Uefa Alexander Ceferin, aveva escluso la possibilità di vedere un altro Europeo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) La notizia che fa scalpore arriva da The Athletic: l’Arabiastarebbe valutando la candidatura per ilall’. Già ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, aveva detto di una possibile candidatura dell’all’Europeo 2028 o, proprio, al. Quest’ultima indiscrezione, quindi, sembrerebbe confermare le parole del presidente Gravina. Inoltre, già prima della finale dell’Europeo di domenica scorsa, il presidente della Uefa Alexander Ceferin, aveva escluso la possibilità di vedere un altro Europeo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Scoop di The Athletic. Italia e Arabia Saudita candidate insieme per Mondiale 2030? - aleappo53 : RT @CalcioPillole: La clamorosa indiscrezione arriva dalla redazione inglese di 'The Athletic'. #Italia e #ArabiaSaudita sarebbero pronte a… - CalcioPillole : La clamorosa indiscrezione arriva dalla redazione inglese di 'The Athletic'. #Italia e #ArabiaSaudita sarebbero pro… - FraFrivolous : @90ordnasselA per l'Europeo hanno fatto il giro dell'Europa, per il mondiale 2030 vogliono fare giustamente il giro dell'Africa - Lodamarco1 : RT @TuttoMercatoWeb: Scoop di The Athletic. Italia e Arabia Saudita candidate insieme per Mondiale 2030? -