Moda, tessile e calzaturiero: nasce il Tavolo regionale permanente del settore (Di venerdì 16 luglio 2021) nsieme per il rilancio. In Emilia - Romagna nasce una piattaforma per il rilancio del settore Moda regionale che riunisce tutti gli interlocutori, dal tessile abbigliamento al calzaturiero. L'... Leggi su modenatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) nsieme per il rilancio. In Emilia - Romagnauna piattaforma per il rilancio delche riunisce tutti gli interlocutori, dalabbigliamento al. L'...

Advertising

Agenpress : 5 milioni a sostegno dell’industria del tessile, moda e accessori - Artigianiarezzo : RT @confartigianato: #Moda, con l'integrazione dei Codici #Ateco sono in arrivo i contributi a fondo perduto indicati dal Decreto #Rilancio… - Cor_Com : #Tessile, #moda e #accessori: il #Mise sblocca i fondi per l’ #innovazione - Fra7russo : Tessile, moda e accessori: il Mise sblocca i fondi per l’innovazione - LVittorangeli : RT @MISE_GOV: #5milioni a sostegno dell’industria del tessile, #moda e accessori, con contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti… -