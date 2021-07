Mobilità sostenibile e opere prioritarie: Governo finanzia progettazioni Comuni (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Comuni, Città metropolitane e Province potranno fare richiesta – fino al 13 ottobre 2021 – per accedere alle risorse del fondo per la progettazione di opere prioritarie previste nel Decreto ministeriale 215/2021. Lo rende noto Federcepi Costruzioni: “E’ disponibile sul sito Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili l’informativa utile per accedere alle risorse del fondo per la progettazione di opere prioritarie previste nel Decreto ministeriale 215/2021. Fino al 13 ottobre 2021 Comuni, Città metropolitane e Province ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –, Città metropolitane e Province potranno fare richiesta – fino al 13 ottobre 2021 – per accedere alle risorse del fondo per la progettazione dipreviste nel Decreto ministeriale 215/2021. Lo rende noto Federcepi Costruzioni: “E’ disponibile sul sito Ministero delle infrastrutture e dellasostenibili l’informativa utile per accedere alle risorse del fondo per la progettazione dipreviste nel Decreto ministeriale 215/2021. Fino al 13 ottobre 2021, Città metropolitane e Province ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mobilità #Sostenibile e opere prioritarie: Governo finanzia progettazioni Comuni ** - marcosarto_ : RT @gruppoapi: Oggi, presso la nostra sede di Roma, abbiamo premiato 14 studenti @UnivPoliMarche che si sono sfidati per ideare una campagn… - montellina23 : RT @AudiIT: Il Gran Galà della neve e del ghiaccio, l’evento organizzato per il quarto anno a Cortina da @Gazzetta_it e @Fisiofficial, ha c… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: A #Milano dieci nuove aree per la #mobilità sostenibile: micro-hub con diversi servizi, tra cui colonnine di ricarica… - rollerverucchio : La mobilità sostenibile arriva anche a #santarcangelo ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile La Carta per la neutralità climatica: le misure per energia e mobilità nelle città italiane - Ha 5 obiettivi strategici : transizione alla neutralità climatica, efficienza energetica e fonti rinnovabili, mobilità sostenibile con meno auto, economia circolare decarbonizzata, assorbimenti di ...

Dalla provincia di Cuneo un'interessante progetto per rendere più snello il traffico ferroviario tra Italia e Francia ( La Riviera dei Fiori che la Costa Azzurra contano molto sul turismo dei Piemontesi e viceversa e i sistemi di 'mobilità sostenibile', favoriti dal PNRR, rientrano in questa ottica con i trasporti ...

'Pisa+Green': la campagna di comunicazione sulla mobilità sostenibile PisaToday Ha 5 obiettivi strategici : transizione alla neutralità climatica, efficienza energetica e fonti rinnovabili,con meno auto, economia circolare decarbonizzata, assorbimenti di ...La Riviera dei Fiori che la Costa Azzurra contano molto sul turismo dei Piemontesi e viceversa e i sistemi di '', favoriti dal PNRR, rientrano in questa ottica con i trasporti ...