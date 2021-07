(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaCestistica Benevento hato loper la. Al ritorno nel Sannio di Valentinasi uniscono le conferme di Vincenzo Pasquariello come secondo assistente e dell’ormai storico Fabiano Romano che quest’anno ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. La scelta di allestire unocosì valido avvalora ancor di più la promessa delladi ripartire da un progetto con solide fondamenta e che punta a valorizzare ...

Advertising

anteprima24 : ** Miwa Energia, con #Calandrelli si completa lo staff tecnico per la prossima stagione ** - PlayBasket : #BasketCampania #CGold #CestisticaBenevento: Miwa Energia Cestistica Benevento, il nuovo head coach [..] -

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia

anteprima24.it

Benevento . Le ambizioni dellaCestistica Benevento sono importanti e con l'arrivo di Adolfo Parrillo in panchina il progetto comincia a prendere forma. 'Vengo da 25 anni da giocatore e altri 17 da Capo Allenatore ...Benevento . Inizia col botto la stagione 2021/2022 dellache, di comune accordo con lo storico Bruno Annecchiarico, ha scelto il nuovo coach. Ad allenare i cinghiali sanniti nella prossima season sarà Adolfo Parrillo, sannita di Airola ...La stagione sportiva 2021/2022 è appena cominciata, per ora solo sui tavoli organizzativi, e la Miwa Energia del Presidente Zullo ha già piazzato il colpo più importante. A guidare i cinghiali sanniti ...Scrive l'Ufficio Stampa di Miwa Energia Cestistica Benevento: La stagione sportiva 2021/2022 è appena cominciata, per ora solo sui tavoli organizzativi, e la Miwa Energia del Presidente Zullo ha già p ...